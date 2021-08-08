Госдума: увеличения рабочей недели не будет

Так он прокомментировал соответствующую идею депутата от КПРФ Николая Арефьева.

«Ерунда, никакого увеличения рабочей недели не будет. Думаю, что и четырехдневная — из области фантазий», — сказал Тарасенко («Единая Россия»).

Ранее первый замглавы фракции «ЕР» в Госдуме Андрей Исаев назвал восьмичасовой рабочий день и 40-часовую рабочую неделю «важнейшим завоеванием трудящихся». Он отметил, что власти не откажутся от указанных норм. По словам Арефеева, российская экономика может восстановиться, если в стране увеличить рабочую неделю.

