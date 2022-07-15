Госдума утвердила кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

Депутаты Госдумы открытым голосованием поддержали кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера. Он стал одиннадцатым заместителем премьер-министра Михаила Мишустина.

Его кандидатуру поддержали 394 депутата, против - 0, воздержались - 1.

"Спасибо за доверие, постраюсь его оправдать", - сказал Мантуров.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что указ о назначении Мантурова может быть подписан 15 июля.

«Очень быстро. Может быть и сегодня», - цитирует Пескова РИА Новости.

Денис Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске. В сентябре 2007 года занял пост министра промышленности и энергетики. С 2008 года возглавляет Минпромторг.

Ранее НСН сообщала, что президент Владимир Путин увеличил число заместителей председателя правительства до 11 человек. Статус вице-премьера получит министр промышленности и торговли. Он будет совмещать две должности.

