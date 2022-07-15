Госдума утвердила кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
Депутаты Госдумы открытым голосованием поддержали кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера. Он стал одиннадцатым заместителем премьер-министра Михаила Мишустина.
Его кандидатуру поддержали 394 депутата, против - 0, воздержались - 1.
"Спасибо за доверие, постраюсь его оправдать", - сказал Мантуров.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что указ о назначении Мантурова может быть подписан 15 июля.
«Очень быстро. Может быть и сегодня», - цитирует Пескова РИА Новости.
Денис Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске. В сентябре 2007 года занял пост министра промышленности и энергетики. С 2008 года возглавляет Минпромторг.
Ранее НСН сообщала, что президент Владимир Путин увеличил число заместителей председателя правительства до 11 человек. Статус вице-премьера получит министр промышленности и торговли. Он будет совмещать две должности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 457 / сут.
Умерли
382 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 929 / сут.
- ГАЗ зарегистрировал торговые знаки «Волга 21» и «Чайка»
- Мантуров: Россия откажется от рыночной промышленной политики
- Госдума утвердила кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
- Песков прокомментировал несостоявшуюся отставку Драги
- Путин проведет 15 июля оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
- Семьи Донбасса могут получить по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе
- Производитель упаковки Elopak объявил об уходе из России
- Медик назвал блюда, от которых нужно отказаться при гастрите
- В ЕС пообещали засудить Венгрию за запрет пропаганды ЛГБТ
- Мантуров заявил, что производство автомобилей в России сократится наполовину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru