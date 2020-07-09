Госдума утвердила график работы в осеннюю сессию
Госдума приняла проект постановления о графике работы нижней палаты в осеннюю сессию. В документе отмечается, что она начнётся 7 сентября. С это дня – до 13 сентября народные избранники будут работать в регионах. С 14 сентября по 4 октября запланированы пленарные заседания, работа комитетов и комиссий Госдумы.
Как следует из графика, осенняя сессия Госдумы в ткущем году продлится до 24 декабря.
Накануне стало известно, что коронавирусной инфекцией переболели 35 депутатов Государственной думы. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Он уточнил, что переболевших и тех, кто имеет антитела, но при этом не был ранее госпитализирован, - 35 человек. Также спикер Госдумы напомнил, что коварство COVID-19 нельзя недооценивать.
Между тем, показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19 в России остаётся на прежнем уровне. За минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 6 509 человек, общее число заболевших с начала эпидемии в стране превысило 707 тысяч. Об этом заявили в оперативном штабе, пишет Life.ru.
Больше всего новых случаев по-прежнему выявляют в Москве — 568 за прошедшие сутки. В Санкт-Петербурге 292 новых случая, в Свердловской области — 276, в ХМАО — 265, в Иркутской области — 243.
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