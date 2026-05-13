Госдума упростила порядок отстранения от управления пьяных водителей

В настоящее время при выявлении водителя с признаками опьянения госавтоинспектору необходимо составить до пяти процессуальных документов. Одобренные депутатами поправки сокращают их количество, параллельно вводя отметку, которая ставится в протоколе об отстранении от управления автомобилем, а также иных документах.

В пояснительной записке говорится, что инициатива по сокращению количества составляемых процессуальных документов позволит сэкономить примерно 33,6 тысяч рабочих часов в год, а также снизить финансовые затраты на бумажные документы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты выступили против изменения нештрафуемого порога превышения скорости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».