Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, разрешающий использование Вооружённых сил РФ для защиты россиян в случае их ареста за рубежом.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, также речь в документе идёт об уголовном или ином преследовании граждан РФ по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых Москва не принимает участия.
«По решению главы государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут также принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий», - говорится в сообщении.
Ранее юрист в области военного права Иван Самарин заявил «Радиоточке НСН», что законопроект, разрешающий использовать вооруженные силы за рубежом, защитит россиян, работающих на кораблях «теневого флота».
Горячие новости
- Зависимы от фастфуда: Диетолог осудила обеденные предпочтения зумеров
- Лукавая цифра: Рост числа судов с ТСЖ объяснили жадностью УК и чиновников
- Зерновой союз оспорил статистику Минсельхоза по числу фермеров в России
- Закупка новой сельхозтехники в России снизилась в 2-3 раза
- Трамп прилетел в Китай с государственным визитом
- Никаких блокбастеров: Как погода и репертуар подвели кинотеатры в майские праздники
- Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян
- Кто супергерой? Выплаты школьным учителям за стобалльников по ЕГЭ назвали нечестными
- Зерновой союз назвал риски слишком поздней посевной кампании 2026 года
- Песков рассказал об обмене информацией между Россией и Украиной