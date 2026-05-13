Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, разрешающий использование Вооружённых сил РФ для защиты россиян в случае их ареста за рубежом.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, также речь в документе идёт об уголовном или ином преследовании граждан РФ по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых Москва не принимает участия.

«По решению главы государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут также принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий», - говорится в сообщении.

Ранее юрист в области военного права Иван Самарин заявил «Радиоточке НСН», что законопроект, разрешающий использовать вооруженные силы за рубежом, защитит россиян, работающих на кораблях «теневого флота».

