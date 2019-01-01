Госдума упрекнула россиян в свадьбах ради застолья

Он сообщила, что в большинстве своем российская молодежь больше думает об организации торжества, чем об ответственности за создание новой семьи. Именно поэтому они не берут на себя ответственность за развод, цитирует Плетневу АГН Москва. По словам депутата, такое поведение связано с отсутствием должного воспитания.

Кроме того, Плетнева выразила свое недовольство и по поводу гражданских браков. По ее словам такое временное сожительство ни к чему не приводит.

Плетнева отметила, что отрицательно относится к предложению законодательно приравнять гражданские браки к официальным после пяти лет совместного проживания. Однако она отметила, что семьи, которые долгие годы состоят в браке необходимо поощрять материально.

Ранее руководитель рабочей группы по защите семьи Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка Игорь Белобородов рассказал НСН, какие меры смогут поднять рост численности населения России.

