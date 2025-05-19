Участникам СВО захотели снизить пенсионный возраст и списать часть ипотеки
Участникам специальной военной операции (СВО) захотели понизить возраст выхода на пенсию и списать часть ипотечных платежей. Об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с «Известиями».
Депутат предложила понизить планку для выхода на заслуженный отдых до 55 лет для женщин и 60 лет до мужчин. Она также выступила за повышение ежемесячных ветеранских выплат с 4,5 тысячи рублей до размера прожиточного минимума. Останина отметила, что уже работает над законопроектами, которые должны обеспечить новые льготы.
Кроме того, было предложено разработать схему списания части ипотечного кредита для семей военнослужащих. Точная информация о суммах или возможных процентах пока неизвестна.
Ранее Минпромторг расширил автомобильные льготы для многодетных семей и участников СВО, напоминает НСН.
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