Госдума сокращает число заседаний из-за всплеска коронавируса

Нижняя палата российского парламента урезает количество пленарных заседаний в связи с всплеском коронавируса в стране. О таком решении объявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

В частности, на начавшейся неделе состоится всего одно пленарное заседание, вместо планировавшихся трех. Депутаты соберутся завтра. По той же причине в среду, 14 октября отменён правительственный час министра труда Антона Котякова. Это мероприятие состоится позднее, передают «Известия».

Ранее сегодня появились сообщения, что кабинет министров РФ будто бы переводит большинство сотрудников на удаленный формат работы. Однако в пресс-служба правительства не подтвердили эти сведения. Там подчеркнули, что кабмин функционирует в штатном режиме.

В то же время, Рособрнадзор объявил, что из-за подъёма заболеваемости коронавирусом, будет временно принимать документы на лицензирование и аккредитацию высших учебных заведений дистанционно. Как уточняет RT, осуществляться процедура будет по почте либо в виде электронного документа в личном кабинете на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре считают, что после нового резкого подъема COVID-19 России скоро должна выйти на плато. Это случится в течение 10−20 дней, отмечает «Свободная пресса».

