Госдума РФ во втором чтении одобрила законопроект о «гаражной амнистии»

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект, позволяющий гражданам до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что так называемая «гаражная амнистия» касается гаражей, которые были построены до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса. Спикер уточнил, что это, в первую очередь, гаражи, возведённые ещё в советское время, сообщает RT.

«Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими «на птичьих правах» и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению», - отметил Володин.

Воспользоваться «гаражной амнистией» также смогут наследники, и граждане, купившие гараж у первоначального владельца - в таких случаях будет действовать упрощенный порядок оформления земельных участков. Под действие законопроекта попадают и земельные участки под «сваренными» металлическими (некапитальными) гаражами, но только в случае, если земельный участок под ними был выделен гаражному или гаражно-строительному кооперативу.

После того, как законопроект будет принят в третьем, окончательном чтении, он вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до 1 марта 2026 года так называемую «дачную амнистию, сообщает РИА ФАН. Подписанный главой государства документ позволит воспользоваться упрощённым правом оформления в собственность индивидуальных жилых домов и садовых домов, которые построены на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

