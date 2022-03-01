Потребкредиты в Сбербанке и ВТБ подорожали почти до 30% годовых

Их стоимость выросла с 12,9-21,7% до 21,9-29,9%. Займы для россиян стали существенно дороже и у ВТБ: ставка по ним выросла с 5,9-13,8% до 15,9-29,9%.

Кроме того, Сбербанк убрал разбивку по срокам и оставил одинаковые ставки для всех сумм.

Напомним, Сбербанк с 1 марта увеличивает ставки по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жилье на 7,5 процентного пункта. Повышение связано с ростом ключевой ставки Центробанка РФ.

