Потребкредиты в Сбербанке и ВТБ подорожали почти до 30% годовых
В Сбербанке заявили о повышении процентных ставок по потребительским кредитам, сообщает РИА Новости.
Их стоимость выросла с 12,9-21,7% до 21,9-29,9%. Займы для россиян стали существенно дороже и у ВТБ: ставка по ним выросла с 5,9-13,8% до 15,9-29,9%.
Кроме того, Сбербанк убрал разбивку по срокам и оставил одинаковые ставки для всех сумм.
Напомним, Сбербанк с 1 марта увеличивает ставки по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жилье на 7,5 процентного пункта. Повышение связано с ростом ключевой ставки Центробанка РФ.
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