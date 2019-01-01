Госдума намерена продлить «дачную амнистию»
В Госдуме предлагают продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года. Как пишет «Российская газета», соответствующий проект закона на рассмотрение нижней палаты парламента внёс глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Как напоминает RT, «дачная амнистия» действовала на протяжении 13 лет. Упрощенными правилами оформления своих прав воспользовались владельцы жилья, дач, садовых домов, бань, гаражей. За этот срок было зарегистрировано более 13,5 млн. прав на объекты недвижимости.
Как напоминает Ura.ru, ранее стало известно, что число предложений о продаже дач в первом квартале 2019-го увеличилось почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на покупку садовых участков увеличился всего на 0,7%. По мнению аналитиков «Авито Недвижимости», такая динамика связана с дачной реформой, по которой собственники должны платить налог на недвижимость.
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