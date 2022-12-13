Госдума разрешит региональным органам власти переводить школы на областной бюджет

Госдума на следующей неделе планирует принять изменения в закон об образовании, которые позволят региональным органам власти переводить школы на областной бюджет. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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«Чтобы добиться высоких темпов роста экономики, начинать необходимо с повышения качества образования. Если проанализировать развитие любой мировой державы и причины успехов в экономике, везде этому предшествует рост качества образования. Только затем идет создание технологий, инноваций и уже потом — экономический рост. Все то же самое в обратном случае: страна теряет свои позиции, когда снижается уровень образования», — написал политик в своем Telegram-канале.

Как отметил Володин, в России работает почти 40 тысяч школ, 56% из которых — сельские. Большинство учебных заведений находятся на муниципальном бюджете, пишет РИА ФАН. Школы в сельских районах, как правило, самые проблемные: финансирование не позволяет обеспечивать учреждения квалифицированными кадрами, создавать группы продленного дня, осуществлять содержание и ремонт.

Изменения в закон об образовании предоставят больше возможностей и средств для финансирования, а также помогут в создании «другой ответственности»: проблемы можно будет решать с теми, «у кого есть полномочия и финансы», отмечает Ura.ru.

«Важно сделать все, чтобы качество образования вышло на более высокий уровень. Это необходимое условие для развития нашей страны», — заключил Володин.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ШколыОбразованиеВячеслав ВолодинГосдума
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