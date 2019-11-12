Госдума разрешила свастику при определённых условиях

12 ноября 201919:15

Государственная дума одобрила во втором, основном, чтении проект закона, который позволяет использовать публично нацистскую символику при условии осуждения нацизма, сообщает ТАСС. Сейчас в законе «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» значится полный запрет на использование нацистской атрибутики.

Поправки предлагают снять это ограничение, если фашистская символика демонстрируется с целью формирования отрицательного отношения к идеологии нацизма. Ещё одно условие – отсутствие признаки пропаганды нацизма, либо его оправдания. Как уточняет АГН «Москва», в том случае такую символику разрешат использовать в произведениях науки, литературы, искусства, в изданиях СМИ.

Раввины разошлись с правительством РФ во мнениях по вопросу свастики

Такую же поправку предполагается включить в закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Как отметила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, изменения в законодательство призваны устранить правовое противоречие, когда, например, фильмы о Великой Отечественной войне могут попасть под запрет из-за демонстрации в них нацисткой символики.

Также речь идёт об антифашистских плакатах, старых фотографиях и т.п. По словам Ямпольской, полный запрет нёс в себе элемент абсурда, который раздражал общество.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЭкстремизмНацизм