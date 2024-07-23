Госдума разрешила судам оставлять банкротам единственное ипотечное жилье
Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий судам оставлять банкротам единственное ипотечное жильё. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что речь идёт о ситуациях, когда возможность погасить долг или платить по кредиту есть у третьих лиц, например, поручителя или родственника, а также у самого банкрота после завершения всех процедур по делу о его несостоятельности.
Отмечается, что в рамках дела о банкротстве можно будет заключить с ипотечным кредитором отдельное мировое соглашение.
Ранее бизнес-аналитик Евгений Добровольский заявил, что даже прибегнув к процедуре банкротства списать абсолютно все долги не получится, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru