Госдума разрешила президенту продлить срок службы главы СК, достигшего 70 лет

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, поправки, предложенные главой государства Владимиром Путиным, вносятся в Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации».

«Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом РФ», — говорится в документе.

Председателем Следственного комитета РФ в настоящее время является Александр Бастрыкин. В августе 2024 года ему исполнился 71 год.

Ранее психофизиолог, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ Вера Третьякова заявила, что мозг перестаёт развиваться примерно к 25 – 30 годам, в этот же период начинается его постепенное старение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

