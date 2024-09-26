Госдума разрешила президенту продлить срок службы главы СК, достигшего 70 лет
Депутаты Госдума приняли в первом чтении и сразу в целом закон, позволяющий президенту РФ продлить срок пребывания на службе председателя Следственного комитета после достижения им 70 лет.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, поправки, предложенные главой государства Владимиром Путиным, вносятся в Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации».
«Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом РФ», — говорится в документе.
Председателем Следственного комитета РФ в настоящее время является Александр Бастрыкин. В августе 2024 года ему исполнился 71 год.
Ранее психофизиолог, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ Вера Третьякова заявила, что мозг перестаёт развиваться примерно к 25 – 30 годам, в этот же период начинается его постепенное старение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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