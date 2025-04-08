Госдума разрешила поступать из колледжа в вуз без ЕГЭ

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идёт о случаях, когда абитуриент со средним профессиональным образованием поступает на направление, совпадающее с профилем дальнейшего обучения.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это побудит выпускников техникумов и колледжей более осознанно делать свой выбор.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости сократить приём в столичные вузы абитуриентов из регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

