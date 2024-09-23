Комитет Госдумы одобрил проект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, дифференцирующий ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности и тяжести последствий и устанавливающий максимальное наказание за такое преступление в виде пожизненного заключения. Об этом говорится в решении комитета.

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона», — указано в документе.

Комитет предложил Совету Госдумы включить законопроект в порядок работы палаты для рассмотрения 1 октября.

Документ был внесен в Госдуму в июле, напоминает Ura.ru. Законопроект предлагает ввести наказание за организацию мятежа либо руководство в виде 15-20 лет заключения и до двух лет ограничения свободы. За участие в мятеже может грозить 12-20 лет тюрьмы и ограничение свободы на срок до двух лет. Если мятеж повлек смерть человека либо другие тяжкие последствия, предлагается ввести наказание в виде 15-20 лет заключения и штрафа в 500 тысяч-1 млн рублей или пожизненного лишения свободы.

