Госдума разрешила обработку фото и голосов москвичей в обезличенном виде
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет без согласия москвичей передавать изображения их лиц и записи их голоса в обезличенном виде для последующей обработки. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующие поправки вносятся в закон о проведении в столице эксперимента по установлению правового режима, связанного с внедрением технологий искусственного интеллекта.
Речь идёт о данных, полученных с помощью фотовидеоустройств и звукозаписывающих устройств. При этом последующая обработка полученной информации не должна позволить определить её принадлежность определённым лицам.
Запрещено формирование таких составов данных, если они касаются состояния здоровья, и биометрии.
Отмечается, что субъект персональных данных должен получить соответствующее уведомление за 30 дней до планируемой передачи, в течение которых он сможет возразить против указанных действий - тогда такая передача не осуществляется.
Ранее в СМИ появилась информация, что к началу осенней сессии в Госдуме установят системы распознавания лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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