Госдума разрешила обработку фото и голосов москвичей в обезличенном виде

Соответствующие поправки вносятся в закон о проведении в столице эксперимента по установлению правового режима, связанного с внедрением технологий искусственного интеллекта.

Речь идёт о данных, полученных с помощью фотовидеоустройств и звукозаписывающих устройств. При этом последующая обработка полученной информации не должна позволить определить её принадлежность определённым лицам.

Запрещено формирование таких составов данных, если они касаются состояния здоровья, и биометрии.

Отмечается, что субъект персональных данных должен получить соответствующее уведомление за 30 дней до планируемой передачи, в течение которых он сможет возразить против указанных действий - тогда такая передача не осуществляется.

Ранее в СМИ появилась информация, что к началу осенней сессии в Госдуме установят системы распознавания лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

