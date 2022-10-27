Госдума разрешила мобилизацию граждан с непогашенной судимостью
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предлагающий отменить запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан с судимостью, сообщает «Интерфакс».
В документе речь идёт о лицах, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
В настоящее время призыву по мобилизации не подлежат граждане, осуждённые за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение теракта, захват заложника, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна или ж/д транспорта, незаконное обращение с ядерными материалами, госизмену, тайное сотрудничество с иностранным государством, шпионаж, вооруженный мятеж.
Ранее в Совете Федерации предложили освобождать от наказания участвовавших в боевых действиях осуждённых в случае проявления мужества и героизма на военной службе, сообщает RT.
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