Госдума разрешила мобилизацию граждан с непогашенной судимостью

В документе речь идёт о лицах, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

В настоящее время призыву по мобилизации не подлежат граждане, осуждённые за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение теракта, захват заложника, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна или ж/д транспорта, незаконное обращение с ядерными материалами, госизмену, тайное сотрудничество с иностранным государством, шпионаж, вооруженный мятеж.

Ранее в Совете Федерации предложили освобождать от наказания участвовавших в боевых действиях осуждённых в случае проявления мужества и героизма на военной службе, сообщает RT.

