Госдума рассмотрит законопроект об учете домашних животных
В Госдуме зарегистрировали законопроект об обязательной регистрации и учете домашних питомцев. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Авторами документа являются депутаты заксобрания Челябинской области. Если документ будет принят, то изменится закон «Об ответственном обращении с животными».
Авторы законопроекта предлагают обязать владельцев животных регистрировать своих питомцев. Это позволит регулировать владение домашними животными, а также защитить питомцев от жестокого обращения, передает "Свободная пресса".
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