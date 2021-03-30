Госдума рассмотрит законопроект об учете домашних животных

В Госдуме зарегистрировали законопроект об обязательной регистрации и учете домашних питомцев. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты Федерального собрания.

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Авторами документа являются депутаты заксобрания Челябинской области. Если документ будет принят, то изменится закон «Об ответственном обращении с животными».

Авторы законопроекта предлагают обязать владельцев животных регистрировать своих питомцев. Это позволит регулировать владение домашними животными, а также защитить питомцев от жестокого обращения, передает "Свободная пресса".

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ФОТО: vk.com/labriko_che
ТЕГИ:Домашние ЖивотныеГосдума
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