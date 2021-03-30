Госдума рассмотрит законопроект об учете домашних животных

Авторами документа являются депутаты заксобрания Челябинской области. Если документ будет принят, то изменится закон «Об ответственном обращении с животными».

Авторы законопроекта предлагают обязать владельцев животных регистрировать своих питомцев. Это позволит регулировать владение домашними животными, а также защитить питомцев от жестокого обращения, передает "Свободная пресса".

