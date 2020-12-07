Банк России рассматривает возможность предоставления россиянам пенсионного налогового вычета
Центробанк России рассматривает возможность предоставления гражданам отдельного пенсионного налогового вычета (ПНВ), пишет «Коммерсант».
О нем ранее просили негосударственные пенсионные фонды. Возможная сумма вычета пока не определена. При этом НПФ настаивают на вычете с 400 тыс. руб. взносов.
Как считают в фондах, такой вычет позволит увеличить коэффициент замещения для среднего класса. При этом в министерстве финансов возражают против идеи отдельной льготы для пенсионных программ.
В настоящее время взносы на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), а также добровольные взносы в рамках накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования включаются в социальный налоговый вычет (СНВ), максимальная сумма по которому в совокупности составляет 120 тыс. руб.
Тем временем, 7 декабря правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит проект изменений в Налоговый кодекс, подготовленный министерством финансов.
В настоящее время, чтобы получить деньги от государства, в налоговые органы необходимо подать декларации по НДФЛ и подтверждающие документы. В случае принятия проекта, россиянину потребуется только оставить заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика и пропадет необходимость документально подтверждать свои права на выплаты.
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