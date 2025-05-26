Госдума рассмотрит закон о защите символов традиционных религий

Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой внесла на рассмотрение законопроект, который направлен на защиту религиозных символов традиционных конфессий России. Документ зарегистрирован в электронной базе парламента.

Инициатива предполагает внесение поправок в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». В частности, предлагается запретить использовать изображения культовых сооружений и их узнаваемых элементов без самих религиозных символов. Ограничения затронут средства массовой информации, рекламу, упаковку товаров, вывески, а также государственные и муниципальные знаки и эмблемы.

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В пояснительной записке авторы указывают, что в последнее время участились случаи, когда религиозные символы намеренно удаляются или скрываются, в том числе на фотографиях, баннерах, товарах и даже купюрах. По их словам, такие действия вызывают возмущение как у верующих, так и у тех, кто уважает культурное наследие страны.

По замыслу авторов, законопроект должен усилить правовые гарантии защиты чувств верующих и укрепить уважительное отношение общества к духовным традициям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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