Госдума рассмотрит закон о защите символов традиционных религий

Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой внесла на рассмотрение законопроект, который направлен на защиту религиозных символов традиционных конфессий России. Документ зарегистрирован в электронной базе парламента.

Инициатива предполагает внесение поправок в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». В частности, предлагается запретить использовать изображения культовых сооружений и их узнаваемых элементов без самих религиозных символов. Ограничения затронут средства массовой информации, рекламу, упаковку товаров, вывески, а также государственные и муниципальные знаки и эмблемы.