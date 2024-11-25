Госдума рассмотрит в первом чтении сохранение рабочих мест для участников СВО

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, предусматривающий сохранение рабочих мест за участниками специальной военной операции (СВО) на весь срок их службы по контракту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в нижней палате парламента.

Согласно повестке пленарного заседания, которое пройдет 27 ноября, депутаты обсудят поправки в Трудовой кодекс, направленные на усиление защиты трудовых прав военнослужащих и их семей.

Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщал, что текущая норма позволяет сохранять рабочие места за участниками СВО лишь в течение года. Новый законопроект предлагает приостанавливать действие трудового договора на весь срок службы, независимо от его продолжительности.

В пояснительной записке к документу отмечается, что отсутствие таких гарантий может привести к увольнению военнослужащих и лишению их социальной поддержки. Законопроект также продлевает трудовые гарантии для супругов военных, что, по мнению авторов инициативы, укрепит социальную защиту семей участников СВО, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:РаботаСпецоперацияРоссияГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры