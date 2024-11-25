Госдума рассмотрит в первом чтении сохранение рабочих мест для участников СВО
Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, предусматривающий сохранение рабочих мест за участниками специальной военной операции (СВО) на весь срок их службы по контракту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в нижней палате парламента.
Согласно повестке пленарного заседания, которое пройдет 27 ноября, депутаты обсудят поправки в Трудовой кодекс, направленные на усиление защиты трудовых прав военнослужащих и их семей.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщал, что текущая норма позволяет сохранять рабочие места за участниками СВО лишь в течение года. Новый законопроект предлагает приостанавливать действие трудового договора на весь срок службы, независимо от его продолжительности.
В пояснительной записке к документу отмечается, что отсутствие таких гарантий может привести к увольнению военнослужащих и лишению их социальной поддержки. Законопроект также продлевает трудовые гарантии для супругов военных, что, по мнению авторов инициативы, укрепит социальную защиту семей участников СВО, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Noize MC обжаловал штраф за дискредитацию армии
- Экс-сотрудник РЖД получил пять лет колонии за коррупцию и мошенничество
- Госдума рассмотрит в первом чтении сохранение рабочих мест для участников СВО
- Правоохранители задержали жителя Благовещенска за мошенничество на 4 млн рублей
- СМИ: Чехия может запретить двойное гражданство для россиян
- Лавров обвинил НАТО в стремлении к глобальному доминированию
- Россия предала в ОЗХО ноты о применении Украиной запрещенных веществ
- «Ветераны России» хотят наказать Ельцин Центр за выступление внучки Хрущева
- Аршавин заявил о «туманных перспективах» сборной России в 2025 году
- Сбербанк исчерпал лимиты по «Семейной ипотеке»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru