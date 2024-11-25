Госдума рассмотрит в первом чтении сохранение рабочих мест для участников СВО

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, предусматривающий сохранение рабочих мест за участниками специальной военной операции (СВО) на весь срок их службы по контракту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в нижней палате парламента.

Согласно повестке пленарного заседания, которое пройдет 27 ноября, депутаты обсудят поправки в Трудовой кодекс, направленные на усиление защиты трудовых прав военнослужащих и их семей.