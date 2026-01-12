Госдума рассмотрит меры поддержки участников СВО и их семей

Госдума 13 января рассмотрит в первом чтении два законопроекта, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, Совет Госдумы определил эту дату для обсуждения инициатив, касающихся образовательных льгот и трудовых гарантий. Первый законопроект предполагает введение отдельной квоты для поступления вдов и вдовцов погибших участников СВО на бюджетные места в вузы и учреждения среднего профессионального образования, отмечает RT.

Документ предусматривает внесение изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации». В случае его принятия супруги погибших военнослужащих смогут поступать на бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета, а также в колледжи. В настоящее время таким правом обладают сами участники СВО и их дети.

Второй законопроект предлагает изменения в закон «О ветеранах» и закрепляет право участников СВО и ряда других категорий ветеранов боевых действий на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 календарных дней в году. Работодатель будет обязан предоставить такой отпуск по письменному заявлению сотрудника, передает «Радиоточка НСН».

