Госдума расширила полномочия регионов в целях борьбы с «наливайками»

Госдума расширила полномочия регионов в борьбе с «наливайками». Соответствующий закон принят в третьем, окончательном, чтении.

Теперь региональные власти смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. На местах также смогут решить, что разрешать к продаже в этих точках и в какое время. Раньше субъекты имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

Депутат Хамзаев назвал «дерзким» предложение узаконить продажу алкоголя на рынках

Авторы инициативы указали, что во многих субъектах страны «остро стоит вопрос о деятельности организаций», которые под видом общепита круглосуточно продают алкогольную продукцию, что способствует нарушению общественного порядка в вечернее и ночное время.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в интервью «Радиоточке НСН» назвал нелепостью запрет размещения магазинов и точек общепита в жилых домах.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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