Госдума расширила полномочия регионов в целях борьбы с «наливайками»

Авторы инициативы указали, что во многих субъектах страны «остро стоит вопрос о деятельности организаций», которые под видом общепита круглосуточно продают алкогольную продукцию, что способствует нарушению общественного порядка в вечернее и ночное время.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в интервью «Радиоточке НСН» назвал нелепостью запрет размещения магазинов и точек общепита в жилых домах.

