Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который продлевает мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии до конца 2024 года, сообщает «Интерфакс».

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Законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии был внесён в нижнюю палату парламента правительством в сентябре текущего года.

Мораторий был введён в 2014 году и с тех пор ежегодно продлевается. Согласно документу, 6% от зарплаты россиян в счёт накопительной части пенсии направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело против сотрудников отделения Пенсионного фонда, подозреваемых в хищении из бюджета ведомства более 600 тысяч рублей, сообщает RT.

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