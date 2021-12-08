Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который продлевает мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии до конца 2024 года, сообщает «Интерфакс».
Законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии был внесён в нижнюю палату парламента правительством в сентябре текущего года.
Мораторий был введён в 2014 году и с тех пор ежегодно продлевается. Согласно документу, 6% от зарплаты россиян в счёт накопительной части пенсии направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.
Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело против сотрудников отделения Пенсионного фонда, подозреваемых в хищении из бюджета ведомства более 600 тысяч рублей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Госдума обязала использовать при обучении верифицированные онлайн-платформы
- Россиянке Сапеге предъявили окончательное обвинение по четырем статьям белорусского УК
- Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года
- Шрёдер рассказал, кто торпедирует «Северный поток – 2»
- Госдума одобрила закон о расширении полномочий полиции
- СК показал видео допроса устроившего стрельбу в столичном МФЦ
- СМИ: московский стрелок пришёл в МФЦ за новым паспортом
- На Украине предотвратили «массовый расстрел» в колледже
- Новым канцлером ФРГ избрали Олафа Шольца
- Навальный подал пятый иск к руководству ИК-2 в Покрове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru