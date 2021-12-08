Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года

Законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии был внесён в нижнюю палату парламента правительством в сентябре текущего года.

Мораторий был введён в 2014 году и с тех пор ежегодно продлевается. Согласно документу, 6% от зарплаты россиян в счёт накопительной части пенсии направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело против сотрудников отделения Пенсионного фонда, подозреваемых в хищении из бюджета ведомства более 600 тысяч рублей, сообщает RT.

