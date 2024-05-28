Госдума продлила программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий продлении программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Закон предусматривает выплату многодетным семьям, где родился третий или последующие дети, 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий.
«Продление этой программы еще на семь лет — важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей», — заключил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее депутаты Госдумы предложили разрешить тратить маткапитал на покупку путёвок в детские лагеря и санатории, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru