Госдума продлила программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки

Закон предусматривает выплату многодетным семьям, где родился третий или последующие дети, 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий.

«Продление этой программы еще на семь лет — важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей», — заключил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее депутаты Госдумы предложили разрешить тратить маткапитал на покупку путёвок в детские лагеря и санатории, сообщает RT.

