Госдума продлила бесплатное лечение жителей новых регионов без ОМС

По словам члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, централизованный переход новых регионов РФ на систему ОМС пока недоступен из-за проблем с оформлением документов для жителей.

Изначально, оказание бесплатной медицинской помощи без ОМС в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области предусматривалось до 1 января 2024 года. Принятый Госдумой докумет продлевает финансовое обеспечение бесплатной медпомощи жителям новых регионов ещё на один год.

Ранее россиян освободили от необходимости носить с собой полис медстрахования - на портале «Госуслуги» стало доступно оформление электронного документа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».