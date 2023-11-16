Госдума продлила бесплатное лечение жителей новых регионов без ОМС

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому бесплатное лечение без ОМС жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области и Херсонской области, было предлено до 1 января 2025 года, сообщает РИА Новости.

Кабмин направит 24,5 млрд рублей на оказание помощи по ОМС

По словам члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, централизованный переход новых регионов РФ на систему ОМС пока недоступен из-за проблем с оформлением документов для жителей.

Изначально, оказание бесплатной медицинской помощи без ОМС в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области предусматривалось до 1 января 2024 года. Принятый Госдумой докумет продлевает финансовое обеспечение бесплатной медпомощи жителям новых регионов ещё на один год.

Ранее россиян освободили от необходимости носить с собой полис медстрахования - на портале «Госуслуги» стало доступно оформление электронного документа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЗдравоохранениеГосдумаОМСЛНРДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры