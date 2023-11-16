Госдума продлила бесплатное лечение жителей новых регионов без ОМС
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому бесплатное лечение без ОМС жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области и Херсонской области, было предлено до 1 января 2025 года, сообщает РИА Новости.
По словам члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, централизованный переход новых регионов РФ на систему ОМС пока недоступен из-за проблем с оформлением документов для жителей.
Изначально, оказание бесплатной медицинской помощи без ОМС в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области предусматривалось до 1 января 2024 года. Принятый Госдумой докумет продлевает финансовое обеспечение бесплатной медпомощи жителям новых регионов ещё на один год.
Ранее россиян освободили от необходимости носить с собой полис медстрахования - на портале «Госуслуги» стало доступно оформление электронного документа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru