Госдума одобрила законопроект об общероссийской Минуте молчания 22 июня

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об общероссийской Минуте молчания в День памяти и скорби 22 июня. На сайте нижней палаты парламента отмечается, что она должна послужить миру напоминанием об агрессии в отношении Советского Союза и о стойкости его народов в борьбе с фашизмом, подчёркивает RT.

Отметим, Минута молчания должна проходить в 12:15 22 июня – это точное время по Москве, когда в 1941 году прозвучало обращение к советским гражданам о нападении фашистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.

К слову, соавтор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что принципиально важно, чтобы День памяти и скорби обрёл новую форму воспоминаний о тех, кто отдал свою жизнь за спасение не только СССР, но и всего мира от фашизма.