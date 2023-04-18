В Госдуме предложили признать бойцов ЧВК «Вагнер» ветеранами боевых действий

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что во вторник, 18 апреля, в первом чтении будет рассмотрен закон «О ветеранах», подразумевающий наделение таким статусом участников украинского конфликта 2014 года.

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По словам Нилова, спикер Госдумы Вячеслав Володин уже говорил о предполагаемых поправках к закону, которые обсудят во втором чтении. Именно в них и идет речь о признании ветеранами бойцов ЧВК «Вагнер».

Депутат отметил, что понятие ЧВК хоть и не прописано в законодательстве, но все знают, что военнослужащие «Вагнера» принимают активное участие в спецоперации.

Ранее Нилов, предложивший ввести «военный налог» на нужды СВО, объяснил «Радиоточке НСН» нюансы своей инициативы.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВетераныГосдумаЧВК "Вагнер"

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