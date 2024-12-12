Госдума приравняла кальянные смеси к никотинсодержащей продукции

В настоящее время безникотиновой считается продукция, в составе которой массовая доля никотина составляет менее 0,01%. По словам авторов инициативы, в упаковке весом 25 гр уже содержится до 2,5 мг никотина, что «эквивалентно 1–2 выкуренным сигаретам». В случае с пачкой кальянной смеси весом 250 гр, это уже «10–20 сигарет».

Также в пояснительной записке отмечается, что «ничто не препятствует умышленно добавлять в безникотиновую продукцию любое иное количество «скрытого» никотина».

«Кроме того, кальянные смеси содержат соединения, включенные в регистры потенциально токсичных и опасных химикатов», - добавили в Госдуме.

Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением ввести запрет на курение на ходу, сообщает «Свободная пресса».

