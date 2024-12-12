Госдума приравняла кальянные смеси к никотинсодержащей продукции
В России все кальянные смеси будут считаться никотинсодержащей продукцией. Соответствующие поправки в третьем, окончательном чтении приняли депутаты Госдумы.
В настоящее время безникотиновой считается продукция, в составе которой массовая доля никотина составляет менее 0,01%. По словам авторов инициативы, в упаковке весом 25 гр уже содержится до 2,5 мг никотина, что «эквивалентно 1–2 выкуренным сигаретам». В случае с пачкой кальянной смеси весом 250 гр, это уже «10–20 сигарет».
Также в пояснительной записке отмечается, что «ничто не препятствует умышленно добавлять в безникотиновую продукцию любое иное количество «скрытого» никотина».
«Кроме того, кальянные смеси содержат соединения, включенные в регистры потенциально токсичных и опасных химикатов», - добавили в Госдуме.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением ввести запрет на курение на ходу, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru