Депутат Иванов призвал ужесточить наказание для продавцов вейпов и кальянов детям
Следует строже наказывать людей, которые продают детям вейпы и кальяны, заявил председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.
«Продавцы, которые нарушают законы и нормы морали, продавая молодежи губительные вещи, должны не только сталкиваться с серьезными штрафами, но и быть лишены права заниматься предпринимательской деятельностью», — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Как добавил Иванов, в некоторых случаях также оправдано привлечение продавцов вейпов к уголовной ответственности. При этом к решению проблемы стоило бы привлечь общественные молодежные организации и учителей, которые бы своевременно находили у детей подозрительные девайсы.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий значительно увеличить административные штрафы за продажу табачной продукции, вейпов и кальянов несовершеннолетним. В случае повторного нарушения, штраф для граждан может составить до 300 тысячи рублей, для должностных лиц — до 700 тысяч, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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