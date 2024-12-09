Депутат Иванов призвал ужесточить наказание для продавцов вейпов и кальянов детям

«Продавцы, которые нарушают законы и нормы морали, продавая молодежи губительные вещи, должны не только сталкиваться с серьезными штрафами, но и быть лишены права заниматься предпринимательской деятельностью», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Как добавил Иванов, в некоторых случаях также оправдано привлечение продавцов вейпов к уголовной ответственности. При этом к решению проблемы стоило бы привлечь общественные молодежные организации и учителей, которые бы своевременно находили у детей подозрительные девайсы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий значительно увеличить административные штрафы за продажу табачной продукции, вейпов и кальянов несовершеннолетним. В случае повторного нарушения, штраф для граждан может составить до 300 тысячи рублей, для должностных лиц — до 700 тысяч, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

