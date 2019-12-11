Госдума приравняла электронные сигареты к обычным
Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект об ограничении использования электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах, а также о запрете их продажи несовершеннолетним. Как отмечает «Интерфакс», этот закон разработан в связи с огромной популярности вейпов и кальянов среди детей и молодёжи.
В частности, законопроект предлагает ввести определения понятий «электронное курительное изделие» и «кальян». Помимо этого, подразумевается, что штраф для «электронных курильщиков» составит от 500 до 1 тысячи рублей. Такие же санкции действуют и в отношении потребителей обычных табачных изделий. Если нарушение замечено на детской площадке, то придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей.
Между тем, ранее сегодня стало известно, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
К слову, российские курильщики готовы вернуться к обычным сигаретам в случае запрета в стране электронных аналогов. Такие результаты показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. По словам 13% респондентов запрет на курение вейпов и электронных сигарет вынудит их вернуться к традиционному табаку.
Кроме того, практически половина россиян (49%), которые сделали выбор в пользу электронных сигарет вместо обычных, объяснили такой выбор меньшим вредом для здоровья.
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