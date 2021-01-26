Госдума приняла законопроект о «гаражной амнистии»

Госдума в первом чтении приняла законопроект об урегулировании прав россиян на гаражи и земельные участки под ними, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Проект закона о «гаражной амнистии» предлагает механизм предоставления гражданам земельных участков под гаражами, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

При этом для построек, возведённых до до 30 декабря 2004 года (до появления Градостроительного кодекса) предусматривается упрощённый вариант предоставления участков. Для оформления права собственности участок земли для гаража должен быть предоставлен гражданину организацией или органом власти, либо распределён по решению гаражного кооператива.

Кроме того, законопроект определяет перечень документов, подтверждающих право пользования участком, и предусматривает одновременный кадастровый учёт и регистрацию права собственности на гараж и участок.

Проект закона вносит соответствующие изменения в Земельный кодекс и законы о введении кодекса в действие и государственной регистрации недвижимости.

«Гаражная амнистия» будет действовать до 1 января 2026 года, сообщает Ura.ru.

