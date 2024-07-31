Госдума приняла закон, запрещающий с марта 2025 года продавать энергетики детям
31 июля 202413:47
Госдума приняла закон, запрещающий с марта 2025 года продавать энергетики несовершеннолетним.
Отмечается, что запрет будет распространяться на все безалкогольные тонизирующие напитки. Согласно документу, при продаже продавец будет вправе потребовать у покупателя паспорт.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в День России, который отмечается 12 июня, следует запретить продавать алкоголь по всей стране, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru