Госдума приняла закон, запрещающий с марта 2025 года продавать энергетики детям

Госдума приняла закон, запрещающий с марта 2025 года продавать энергетики несовершеннолетним.

В России появится энергетик под брендом Глюк'oZа

Отмечается, что запрет будет распространяться на все безалкогольные тонизирующие напитки. Согласно документу, при продаже продавец будет вправе потребовать у покупателя паспорт.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в День России, который отмечается 12 июня, следует запретить продавать алкоголь по всей стране, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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