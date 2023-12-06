В России запретили пользоваться мобильными телефонами на школьных уроках

Депутаты Госдумы приняли закон о запрете пользования мобильными телефонами в школах, сообщает РИА Новости.

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Инициатива была внесена группой депутатов и сенаторов разных фракцией, лидером которой является глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Законом запрещено пользоваться смартфонами в школах за исключением экстренных случаев, когда возникает опасность жизни или здоровью.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов разъяснил инициативу депутатов по телефонам школьников. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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