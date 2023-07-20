Госдума приняла закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду

В пояснительной записке отмечается, что нововведения необходимы «в целях развития у детей чувства причастности к единому делу, выработки активной жизненной позиции». При этом параллельно поправки отменяют существующий запрет на привлечение учащихся к труду без согласия родителей.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова пояснила, что под обязательным общественно полезным трудом подразумеваются высадка деревьев или цветов на территории школы, оформление класса, помощь в библиотеке и т.д..

Ранее депутаты одобрили поправки к принятому законопроекту, которые вводят понятие профориентации, а также предусматривают вручение серебряной медали «За особые успехи в учении» II степени. Кроме того, предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

