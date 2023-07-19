Госдума приняла закон об исламском банкинге
Госдума в итоговом, третьем чтении приняла законопроект об исламском банкинге.
Экспериментальный режим по партнерскому финансированию продлится два года - с 1 сентября текущего по 1 сентября 2025 года.
Закон даст россиянам возможность оформить «исламскую ипотеку», используя маткапитал. При заключении договора купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа с банком-участником эксперимента средства из него можно будет направить на оплату обязательств.
Эксперимент пройдет в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане, При этом перечень регионов может быть расширен в случае согласования с Центробанком.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru