Госдума приняла закон об исламском банкинге

Экспериментальный режим по партнерскому финансированию продлится два года - с 1 сентября текущего по 1 сентября 2025 года.

Закон даст россиянам возможность оформить «исламскую ипотеку», используя маткапитал. При заключении договора купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа с банком-участником эксперимента средства из него можно будет направить на оплату обязательств.

Эксперимент пройдет в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане, При этом перечень регионов может быть расширен в случае согласования с Центробанком.

