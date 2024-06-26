Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Инициатива была ранее поддержана правительством России и профильным комитетом Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Индексировать пенсии начнут с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно. Подготовить соответствующий законопроект поручил Владимир Путин на ПМЭФ в начале июня.
В 2016 году в России приостановили индексацию пенсий для работающих пенсионеров.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что индексация возобновится с 1 февраля 2025 года. По его словам, она затронет более 7,8 миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru