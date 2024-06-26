Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Инициатива была ранее поддержана правительством России и профильным комитетом Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

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Индексировать пенсии начнут с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно. Подготовить соответствующий законопроект поручил Владимир Путин на ПМЭФ в начале июня.

В 2016 году в России приостановили индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что индексация возобновится с 1 февраля 2025 года. По его словам, она затронет более 7,8 миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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