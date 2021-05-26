Госдума приняла закон о запрете избираться причастным к деятельности экстремистских организаций

Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон о временном запрете избираться в любые российские выборные органы власти для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций.

Ограничение распространяется на лиц, которые являются учредителями таких организаций и входят в их руководство в срок, начинающийся за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации. Они не смогут избираться 5 лет.