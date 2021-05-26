Госдума приняла закон о запрете избираться причастным к деятельности экстремистских организаций
Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон о временном запрете избираться в любые российские выборные органы власти для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций.
Ограничение распространяется на лиц, которые являются учредителями таких организаций и входят в их руководство в срок, начинающийся за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации. Они не смогут избираться 5 лет.
Также в течение трех лет со дня решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации не смогут быть избираться лица, работавшие в таких организациях на рядовых должностях.
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