На стадионе Самары болельщик во время матча

Болельщик умер во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» прямо на стадионе, сообщает «Чемпионат».

Умер экс-главный тренер «Ростова» Игорь Гамула

Фанат почувствовал себя плохо за 10 минут до окончания игры. Дежурившие на стадионе оказывали помощь, делали массаж сердца прямо на трибуне.

Врачи не смогли спасти футбольного фаната.

Отмечается, что перед началом игры зафиксировали температуру -7 градусов, пишет Газета.ru.

Матч состоялся на стадионе «Солидарность Арене» в Самаре. Хозяева победили со счетом 2:0. Голы забили нападающий Иван Сергеев и Сергей Пиняев.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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