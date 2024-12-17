Госдума приняла закон о введении обязательных рублевых спецсчетов для иноагентов

Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях закон, обязывающий иноагентов открывать специальный рублёвый спецсчёт. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, на него будут зачисляться доходы указанных лиц.

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Уточняется, что речь идёт о средствах, полученных от продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, дивидендах и доходах от процентов по вкладам, а также доходах от интеллектуальной деятельности и брендов.

«Воспользоваться этими средствами можно будет только после снятия статуса иностранного агента», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Приморский районный суд Санкт-Петербурга изъял в пользу государства землю и дом, которые принадлежали тёще журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом), сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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