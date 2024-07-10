Госдума приняла закон о возврате части НДФЛ семьям с двумя и более детьми
Депутаты Госдумы на пленарном заседании в окончательном чтении приняли закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя и более детьми.
Выплата предусмотрена в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума на душу населения. При этом величина показателя разнится в зависимости от региона. К примеру, в Москве в 2024 году он составил 22,7 тысячи рублей, а в Чукотском автономном округе – 40,3 тысячи рублей.
Согласно предварительным расчетам Минфина, выплату смогут получить работающие родители с месячным доходом до 53 тысяч рублей. Также она предусмотрена для семей, где работает только один родитель, зарабатывая при этом не более 106 тысяч рублей.
Ранее Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Согласно новому закону, базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн рублей. Затем она плавно повышается до 15% на доход до 5 млн рублей в год, до 18% – на доход до 20 млн и до 20% – на доход до 50 млн, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru