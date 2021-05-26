Госдума приняла закон о штрафах за отсутствие маркировки на продукции

Нарушителей закона будут наказывать штрафом от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц с конфискацией предметов правонарушения, а для юридических лиц сумма штрафа составит от 50 до 100 тысяч с конфискацией. При повторном административном правонарушении сумма увеличится до 10-20 тысяч и 100-500 тысяч рублей соответственно.

Законом также предусмотрена конфискация оборудования, которым произвели немаркированный товар, или остановка работы юридического лица сроком до 90 суток. Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов от партии КПРФ. Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.

