Госдума приняла закон о самозапрете граждан на выдачу кредитов
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, предоставляющий гражданам право с 1 марта 2025 года устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, цель документа - защита граждан от мошенничества, например, выдачи займов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии и украденных персональных данных.
«Установить запрет на оформление кредитов и займов на своё имя можно будет через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ... Снять самозапрет человек сможет в любой момент, процедура также будет простой», — указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Отмечается, что закон не будет распространяться на ипотечные и автокредиты, а также на образовательные кредиты, которые были предоставлены в рамках господдержки.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что клиенты кредитных учреждений всё чаще переводят злоумышленникам заёмные средства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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