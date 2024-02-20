Госдума приняла закон о самозапрете граждан на выдачу кредитов

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, цель документа - защита граждан от мошенничества, например, выдачи займов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии и украденных персональных данных.

«Установить запрет на оформление кредитов и займов на своё имя можно будет через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ... Снять самозапрет человек сможет в любой момент, процедура также будет простой», — указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отмечается, что закон не будет распространяться на ипотечные и автокредиты, а также на образовательные кредиты, которые были предоставлены в рамках господдержки.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что клиенты кредитных учреждений всё чаще переводят злоумышленникам заёмные средства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

