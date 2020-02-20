Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому в России расширяется программа материнского капитала. Как отмечает Дума ТВ, согласно документу, размер маткапитала увеличивается: если первый ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2020 года, то предусматривается выплата в размере чуть более 466 тысяч рублей. При рождении второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит 616 617 рублей.
Кроме того, материнский капитал будет ежегодно индексироваться, отмечает РИА ФАН.
Ещё одно изменение касается сферы применения материнского капитала. С принятием закона у россиян появилась возможность направить деньги на строительство жилья на садовых участках, сообщает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил об упрощении процедуры получения материнского капитала и выплат на детей. Он заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут по заявления. Материнский капитал будет предоставляться без заявления, только на основании записи в органах ЗАГС.
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