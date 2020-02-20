Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому в России расширяется программа материнского капитала. Как отмечает Дума ТВ, согласно документу, размер маткапитала увеличивается: если первый ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2020 года, то предусматривается выплата в размере чуть более 466 тысяч рублей. При рождении второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит 616 617 рублей.

Кроме того, материнский капитал будет ежегодно индексироваться, отмечает РИА ФАН.

Ещё одно изменение касается сферы применения материнского капитала. С принятием закона у россиян появилась возможность направить деньги на строительство жилья на садовых участках, сообщает телеканал 360.