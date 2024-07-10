Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%

Согласно новому закону, базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн рублей. Затем она плавно повышается до 15% на доход до 5 млн рублей в год, до 18% – на доход до 20 млн и до 20% – на доход до 50 млн. Сумма годового дохода, превышающая 50 млн рублей, будет облагаться налогом по ставке в 22%.

Однако повышенным налогом НДФЛ не облагается денежное довольствие и иные выплаты участников специальной военной операции, а также северные надбавки. Действующие ставки налога на профессиональный доход самозанятых сохраняются.

Законом также увеличивается с 350 тысяч рублей до 450 тысяч максимальный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. Налоговые вычеты на ребенка увеличиваются вдвое – до 2800 рублей на второго ребенка, а на каждого последующего – до 6000 рублей.

Ранее Госдума также приняла законопроект о введении туристического налога в России с 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



