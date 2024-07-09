Госдума приняла закон о соцвкладах для россиян с невысоким доходом

Депутаты Госдумы на заседании 9 июля утвердили законопроект, позволяющий россиянам с низкими доходами, получающим социальную поддержку от государства, открывать в банках социальные вклады и счета на сумму до 50 тыс. рублей.

Согласно новому законопроекту, вклады и счета для россиян с низкими доходами и получающих социальную поддержку от государства будут открываться на один год с возможностью автоматического продления при сохранении статуса вкладчика.