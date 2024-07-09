Госдума приняла закон о соцвкладах для россиян с невысоким доходом
Депутаты Госдумы на заседании 9 июля утвердили законопроект, позволяющий россиянам с низкими доходами, получающим социальную поддержку от государства, открывать в банках социальные вклады и счета на сумму до 50 тыс. рублей.
Согласно новому законопроекту, вклады и счета для россиян с низкими доходами и получающих социальную поддержку от государства будут открываться на один год с возможностью автоматического продления при сохранении статуса вкладчика.
В соответствии с документом, каждый получатель социальной поддержки может иметь только один такой финансовый продукт.
Банки будут следить за соблюдением этого ограничения через Реестр социальных банковских счетов и вкладов, доступный на сайте регулятора. Для ускорения и обеспечения безопасности заключения договоров они будут заключаться в электронном виде через портал «Госуслуги», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В одной из башен «Москва-Сити» обнаружили тело немецкого топ-менеджера Риттнера
- КС поручил разработать регламент по содержанию в конвойных помещениях судов
- Госдума приняла закон о соцвкладах для россиян с невысоким доходом
- Россия допустила Украину на заседание Совбеза ООН по просьбе США
- Врачи Белого дома считают, что Байдену не нужно дополнительное обследование
- Парламент Финляндии в первом чтении поддержал законопроект о выдворении беженцев
- Минюст США заявил о ликвидации «фермы ботов», поддерживавшей Россию
- Госдеп сообщил о контактах США с Индией после визита премьера Моди в Россию
- Бывшего главу района Дагестана арестовали до 5 сентября по делу о мошенничестве
- В Белом доме заявили, что НАТО вскоре объявит о новых мерах поддержки Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru