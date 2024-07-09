Госдума приняла закон о соцвкладах для россиян с невысоким доходом

Депутаты Госдумы на заседании 9 июля утвердили законопроект, позволяющий россиянам с низкими доходами, получающим социальную поддержку от государства, открывать в банках социальные вклады и счета на сумму до 50 тыс. рублей.

Согласно новому законопроекту, вклады и счета для россиян с низкими доходами и получающих социальную поддержку от государства будут открываться на один год с возможностью автоматического продления при сохранении статуса вкладчика.

Средний размер открытых в России вкладов составил 1,1 млн рублей

В соответствии с документом, каждый получатель социальной поддержки может иметь только один такой финансовый продукт.

Банки будут следить за соблюдением этого ограничения через Реестр социальных банковских счетов и вкладов, доступный на сайте регулятора. Для ускорения и обеспечения безопасности заключения договоров они будут заключаться в электронном виде через портал «Госуслуги», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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