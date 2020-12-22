Кандидатов в депутаты могут заставить сообщать о статусе иноагента

Комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал принять в первом чтении законопроект, обязывающий кандидатов в депутат заявлять избирателям о своем статусе иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Ольгу Савастьянову.

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Авторами данного законопроекта стали члены комиссий Совфеда и Думы по расследованию "фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России". В тексте документа указано, что те кандидаты в депутаты, которые получают поддержку из-за рубежа, обязаны проинформировать об этом избирателей. Кандидаты будут вынуждены также маркировать свою агитационную продукцию.

Кроме того, закон будет распространяться на кандидатов, которые аффилированы с лицом-иноагентом. Они должны будут указать это в заявлении о согласии баллотироваться и в подписных листах, а также на всех информационных стендах, материалах и в избирательных бюллетенях. Законопроект также запрещает иностранным лицам и организациям вмешиваться в ход избирательного процесса в РФ.

Организациям и СМИ-иноагентам, согласно тексту документа, также нельзя участвовать в избирательных кампаниях и кампаниях референдума. Присутствие на выборах иностранцев в качестве наблюдателей будет "регулироваться отдельно".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаИностранцыИноагенты
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