Госдума приняла закон о повышении выплат при оформлении ДТП по европротоколу

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, документ увеличивает выплату со 100 тысяч до 200 тысяч рублей, которые причитаются потерпевшему в счёт возмещения причиненного его автомобилю ущерба.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв, который является сооавтором законопроекта, отметил, что необходимость повышения размера страхового возмещения связана с подорожанием запчастей и ремонта автомобилей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилиистами, не оформляющими полис ОСАГО, сообщает RT.

