Госдума приняла закон о повышении выплат при оформлении ДТП по европротоколу

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие повышение размера страхового возмещения в случае оформления документов о ДТП по европротоколу.

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Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, документ увеличивает выплату со 100 тысяч до 200 тысяч рублей, которые причитаются потерпевшему в счёт возмещения причиненного его автомобилю ущерба.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв, который является сооавтором законопроекта, отметил, что необходимость повышения размера страхового возмещения связана с подорожанием запчастей и ремонта автомобилей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилиистами, не оформляющими полис ОСАГО, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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