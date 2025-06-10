Госдума приняла закон о повышении выплат при оформлении ДТП по европротоколу
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие повышение размера страхового возмещения в случае оформления документов о ДТП по европротоколу.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, документ увеличивает выплату со 100 тысяч до 200 тысяч рублей, которые причитаются потерпевшему в счёт возмещения причиненного его автомобилю ущерба.
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв, который является сооавтором законопроекта, отметил, что необходимость повышения размера страхового возмещения связана с подорожанием запчастей и ремонта автомобилей.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилиистами, не оформляющими полис ОСАГО, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Межрегиональный студенческий слет «Будущее Приазовья» пройдет в Таганроге
- Госдума приняла закон о повышении выплат при оформлении ДТП по европротоколу
- Правительство Забайкальского края отправили в отставку
- Россиянам рассказали о болезнях, которые легко подхватить на пляже
- Зеленский заявил, что переговоры о территориях может вести только он
- Суд арестовал обвиняемого во взятке мэра Красноярска Логинова
- Про основателя рок-группы «Три дня дождя» снимут документальный фильм
- Песков назвал «уродливой пропагандой» информацию о России за рубежом
- Минобороны РФ заявило об ударе по военным предприятиям и объектам в Киеве
- СМИ: Число жертв нападения в школе в Австрии увеличилось до 11
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru